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Cuerpo hallado en el agua en el Cerro pertenece a tripulante de un buque indonesio, dice la Armada

El hombre estaba denunciado como desaparecido luego de no presentarse a bordo este viernes para salir al mar. La Armada informó que, según primeros indicios, murió por ahogamiento y no presenta heridas visibles.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Armada informó que el cuerpo hallado este jueves en el Cerro pertenece a un tripulante de un buque de origen indonesio que se encuentra fondeado en el puerto de Montevideo.

El capitán del buque identificó el cuerpo por una marca reconocible. El hombre había sido denunciado como desaparecido hace una semana luego de no presentarse a bordo este viernes para ingresar al mar.

Según la Armada, los primeros indicios señalan que el hombre murió por ahogamiento y no presenta heridas visibles. De todos modos, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Subrayado.
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Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado flotando en la playa del Cerro
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