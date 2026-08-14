Cuerpo hallado en el agua en el Cerro pertenece a tripulante de un buque indonesio, dice la Armada

Foto: Subrayado.

La Armada informó que el cuerpo hallado este jueves en el Cerro pertenece a un tripulante de un buque de origen indonesio que se encuentra fondeado en el puerto de Montevideo.

El capitán del buque identificó el cuerpo por una marca reconocible. El hombre había sido denunciado como desaparecido hace una semana luego de no presentarse a bordo este viernes para ingresar al mar.

Según la Armada, los primeros indicios señalan que el hombre murió por ahogamiento y no presenta heridas visibles. De todos modos, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo había sido encontrado boca abajo y flotando entre las rocas, a la altura de las calles Ecuador y Egipto. Una persona que pasaba por el lugar lo vio y llamó al 911. Trabajaron entonces efectivos de la Policía y personal técnico de Prefectura, que retiró el cuerpo del agua.

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