El sábado la mañana estará fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde continuará inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, mejorando hacia la tarde y noche con disminución de nubosidad y descenso de temperatura.
Sábado inestable con mucha nubosidad, tormentas y lluvias
El domingo la mañana estará fría con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste, registrándose algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
Temperturas extremas previstas
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NORTE:
MÁX. 18 °C
MÍN. 10 °C
SUR:
MÁX. 17 °C
MÍN. 8 °C
ESTE:
MÁX. 18 °C
MÍN. 8 °C
OESTE:
MÁX. 17 °C
MÍN. 9 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 14 °C
MÍN. 9 °C
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