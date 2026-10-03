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Sábado inestable con mucha nubosidad, tormentas y lluvias

Lluvias y tormentas durante el martes. Foto: archivo.

Lluvias y tormentas durante el martes. Foto: archivo.

El sábado la mañana estará fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde continuará inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, mejorando hacia la tarde y noche con disminución de nubosidad y descenso de temperatura.

El domingo la mañana estará fría con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste, registrándose algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

Temperturas extremas previstas

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NORTE:

MÁX. 18 °C

MÍN. 10 °C

SUR:

MÁX. 17 °C

MÍN. 8 °C

ESTE:

MÁX. 18 °C

MÍN. 8 °C

OESTE:

MÁX. 17 °C

MÍN. 9 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX. 14 °C

MÍN. 9 °C

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