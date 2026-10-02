"Datos complejos": presentan resultados de encuesta sobre salud mental y advierten por uso de IA como "terapeuta"

La Fundación Di Mauro Davrieux presentó los resultados de la investigación nacional sobre salud mental y bienestar. La encuesta refleja datos preocupantes sobre suicidio.

El psicólogo de la fundación, Gastón Di Mauro, se refirió a esto como "datos complejos": "Casi la mitad de la población uruguaya dice haber acompañado a una persona que tuvo ideación suicida", una situación que aumenta entre jóvenes.

"Hay algunos datos que están buenos y que son que la población en un 98% manifiesta que la salud mental es algo que le da relevancia o importancia en su vida. Lo cual nos abre una luz de esperanza de poder aprovechar ese interés de la población para poder generar insumos de conocimiento para ellos", señaló.

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El psicólogo también habló sobre los riesgos de utilizar la inteligencia artificial como si fuera un terapeuta para temas de salud mental.

"La utilización de la IA está siendo en este momento estudiado y pensado. Lo que venimos viendo es que no es lo mismo la atención de un humano con empatía, calidez, acercamiento, y baja nivel de deseabilidad. La IA responde muchas veces lo que las personas quieren escuchar. El psicólogo puede ser más franco, puede soportar el rechazo o el enojo del otro", indicó.

"Sirve para informaciones, para algunos consejos, orientar, dar información, creo que es útil. Ya cuando se refiere a bajar esos datos a la realidad y acompañar personas, creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado porque la IA se puede transformar más que en una herramienta, en algo perjudicial", explicó.