PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado caluroso y con buena presencia de sol: las máximas superarán los 30 °C en todo el país

La tarde será estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Canal 10.&nbsp;

Foto: Canal 10. 

Este sábado 7 de febrero la mañana comenzó fresca, con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este del país, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde se mantendrá el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol, mientras que la noche presentará temperaturas agradables.

En su pronóstico añadió que para el domingo la jornada comenzará fresca a templada, con cielo despejado y algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa, con importantes períodos de sol, y las temperaturas comenzarán a moderarse durante la noche.

Foto: Canal 10. Parque Batlle, Montevideo.
Mejora rápido el tiempo este viernes: se despeja el cielo y disminuye la humedad

En cuanto a las temperaturas previstas para este sábado, se esperan valores elevados en gran parte del país. En el sur, las máximas también serán altas, aunque algo más moderadas. Mirá el detalle.

NORTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 16 °C

SUR:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 16 °C

ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 14 °C

OESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 20 °C

Para el domingo, Cisneros prevé una jornada cálida a calurosa durante la tarde, con temperaturas que se moderarán hacia la noche.

