Sábado cálido a caluroso, parcialmente nublado y fresco en la noche

Para este sábado se espera un inicio de jornada fría a fresca con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, según el pronóstico de Nubel Cisneros .

La tarde seguirá con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frescas en la noche.

El domingo la jornada comenzará fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El lunes comienza fresco observándose nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad, inestabilizándose en la noche por el oeste.

Temperaturas extremas previstas para el sábado

La máxima para el norte es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 26ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 25ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 22ºC y la mínima de 15ºC.