RECIBÍ EL NEWSLETTER
AEROPUERTOS URUGUAY

Ruta aérea entre Montevideo y Rivera comienza a funcionar desde diciembre: detalles sobre pasaje y duración del vuelo

"Se suma a la conectividad que comenzamos el año pasado con Salto, la ruta Montevideo-Salto, que opera martes, jueves y domingos", explicó el gerente de Aeropuertos Uruguay.

anuncio-linea-aerea-rivera-montevideo

A partir del 1º de diciembre comenzará a funcionar la conexión Aérea Montevideo- Rivera. Los vuelos duran 45 minutos y los pasajes ya están a la venta.

Federico Cabrera, gerente de operaciones de Aeropuertos Uruguay, es "otro objetivo cumplido y que va a permitir a todo el departamento de Rivera, sino también al departamento de Artigas, Tacuarembó, tener una conexión en 45 minutos con Montevideo, y de esa forma potenciar el turismo, los negocios, todos los traslados que se pueden dar de esa zona de influencia".

Con una duración de 45 minutos de vuelo, la ruta operará los días lunes y miércoles partiendo a las 19 horas. El costo del pasaje va desde 102 dólares ida y vuelta.

murio una persona por leptospirosis en san jose; ya son dos los fallecidos en lo que va del ano
Seguí leyendo

Murió una persona por leptospirosis en San José; ya son dos los fallecidos en lo que va del año

"Se suma a la conectividad que comenzamos el año pasado con Salto, la ruta Montevideo-Salto, que opera martes, jueves y domingos", explicó.

Para el ministro de Turismo, Pablo Menoni, esta ruta permite conectar a turistas extranjeros y además es una mirada descentralizadora a las economías locales. "Esto es un dinamizador del turismo regional, no solo de la ciudad de Rivera. Nosotros tenemos en el entorno de 150 kilómetros, 1 millón de habitantes ahí, esencialmente brasileros, que pueden utilizar esta conexión para venirse a Montevideo y todo el resto de la Costa. Pero sobre todo estamos con la mirada hacia el interior. Estamos mirando desde Montevideo hacia el interior, cumpliendo con una promesa de campaña de descentralización y fortalecimiento de las economías locales".

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUM-TEP

Sindicato convoca a paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Canelones tras agresión a docentes
en mercedes

Una embarazada fue baleada en el abdomen luego de una discusión que tuvo con su vecino
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
MONTEVIDEO

Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en Villa Española; investigan como muertes dudosas
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa

Te puede interesar

Presidente Orsi. Foto: AFP video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba
Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy
GOBIERNO

Convocan Consejo de Ministros para el lunes, con Presupuesto y Cardama sobre la mesa
Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
CANELONES

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Dejá tu comentario