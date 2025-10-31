Ruta aérea entre Montevideo y Rivera comienza a funcionar desde diciembre: detalles sobre pasaje y duración del vuelo

A partir del 1º de diciembre comenzará a funcionar la conexión Aérea Montevideo - Rivera . Los vuelos duran 45 minutos y los pasajes ya están a la venta.

Federico Cabrera, gerente de operaciones de Aeropuertos Uruguay, es "otro objetivo cumplido y que va a permitir a todo el departamento de Rivera, sino también al departamento de Artigas, Tacuarembó, tener una conexión en 45 minutos con Montevideo, y de esa forma potenciar el turismo, los negocios, todos los traslados que se pueden dar de esa zona de influencia".

Con una duración de 45 minutos de vuelo, la ruta operará los días lunes y miércoles partiendo a las 19 horas. El costo del pasaje va desde 102 dólares ida y vuelta.

"Se suma a la conectividad que comenzamos el año pasado con Salto, la ruta Montevideo-Salto, que opera martes, jueves y domingos", explicó.

Para el ministro de Turismo, Pablo Menoni, esta ruta permite conectar a turistas extranjeros y además es una mirada descentralizadora a las economías locales. "Esto es un dinamizador del turismo regional, no solo de la ciudad de Rivera. Nosotros tenemos en el entorno de 150 kilómetros, 1 millón de habitantes ahí, esencialmente brasileros, que pueden utilizar esta conexión para venirse a Montevideo y todo el resto de la Costa. Pero sobre todo estamos con la mirada hacia el interior. Estamos mirando desde Montevideo hacia el interior, cumpliendo con una promesa de campaña de descentralización y fortalecimiento de las economías locales".