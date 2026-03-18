Ruibal destacó la creación de la Agencia de Infraestructura para sacar los proyectos "de la discusión política"

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal , expuso este miércoles sobre la importancia de la industria de la construcción en la economía nacional, que representa un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea unos 250.000 trabajadores de forma directa e indirecta.

"La industria de la construcción está en un buen momento, está fuerte", aseguró Ruibal al participar del almuerzo de trabajo "Uruguay 2026: Desafíos y oportunidades. Visión de las cámaras empresariales", organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

La industria de la construcción tiene 57.000 empleos directos registrados en la seguridad social y en una fase de meseta, que se sostiene en las obras de arquitectura, como las viviendas promovidas (unas 5.000 anuales) y proyectos que han tenido distinto tipos de estímulo.

Según Ruibal, la inversión es el orden del 16% PIB, pero se necesitaría más y valoró la contribución de la industria de la construcción para el crecimiento del país con los proyectos adecuados, los instrumentos para financiarlos y la elección del contratista correcto. Además, abogó por una mayor eficiencia, la importancia de elegir bien los proyectos, evaluado los impactos económicos de cada uno.

El titular de la Cámara de la Construcción destacó como positivo la creación de una Agencia de Infraestructura para tener un banco de proyectos y planificar mejor los planes de infraestructura y "sacarlos de la discusión política", y la modernización de los contratos en el ámbito de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Asimismo, Ruibal instó a "mejorar" la "caja de herramientas" del gobierno para agilizar herramientas como las licitaciones tradicionales, los proyectos de Participación Público Privada (PPP) o los contratos CREMAF.

PROPUESTAS

Ruibal enumeró oportunidades de inversión para fomentar la industria de la construcción y el crecimiento del país, como la relocalización de asentamientos, movilidad urbana y suburbana en el área metropolitana y también uno que conecte Maldonado y Punta del Este. Además, mencionó la necesidad de invertir en la estructura vial de accesos al área metropolitana.

También, habló de reforzar algunos corredores en rutas nacionales para mejorar algunos puentes para el paso de bitrenes y tritrenes, que son los camiones pesados que transportan los granos. A esto sumó la malla ferroviaria y la logística portuaria, y más allá del desarrollo del Puerto de Montevideo instó a pensar en un puerto de aguas profundas.

Con respecto al Mundial 2030, Ruibal dijo que se debe invertir 50 millones de dólares para mejorar el Estadio Centenario, manteniendo el valor patrimonial, y otros 100 millones de dólares en otras canchas.

Por último, Ruibal también se refirió a la importancia de modernizar las relaciones laborales y afirmó que no se opone a la discusión, pero que lo primero que se debe discutir es la productividad. "Si para lograr la productividad tenemos que ir por la flexibilización y tenemos que ir por una cantidad de cosas que los sindicatos pidan, pues vamos por ese camino; pero tiene que asegurarnos que vamos a mejorar la productividad. Ese es el desafío y los empresarios no podemos lavarnos las manos", concluyó.