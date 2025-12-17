El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, cuestionó el plan de movilidad de la actual administración para el transporte en el área metropolitana y la ministra Lucía Etcheverry respondió que es una opinión muy alejada al trabajo que se está haciendo.
Ruibal cuestionó plan de movilidad del gobierno; ministra Etcheverry dijo que está "alejado del trabajo que estamos haciendo"
"No sé bien en pos de qué o en qué rol metió esa opinión Ruibal", dijo la ministra de Transporte y Obras Públicas.
"Lo que hay acá es una responsabilidad enorme conjuntamente con los gobiernos departamentales, en este caso con la Intendencia de Montevideo de llevar una solución como respuesta a la demanda de la gente, a la necesidad que tiene y esto implica obras de infraestructura que transforman Montevideo", expresó.
Y añadió: "Todavía no se ha conversado, por ejemplo con las empresas o con la cámara, no sé bien en pos de qué o en qué rol metió esa opinión Ruibal, pero por supuesto está muy alejada de los trabajos que efectivamente se vienen haciendo".
El gobierno junto a las intendencias trabaja en un proyecto con un sistema de ómnibus articulados que involucra corredores en 8 de Octubre y avenida Italia con la posibilidad de un túnel en 18 de Julio para unir Ciudad Vieja con Zonamérica y El Pinar.
Ruibal puso en alerta y entiende que se pone en riesgo que reviente Montevideo; también indicó que el Tren Tram que impulsó no es una buena idea y que provoca que mucha gente se mude y que la capital del país quede despoblada.
La ministra de dijo que en 2026 comenzarán a ejecutarse el plan de inversiones de las obras prioritarias y destacó el plan para el área metropolitana.
