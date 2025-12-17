Ruibal cuestionó plan de movilidad del gobierno; ministra Etcheverry dijo que está "alejado del trabajo que estamos haciendo"

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal , cuestionó el plan de movilidad de la actual administración para el transporte en el área metropolitana y la ministra Lucía Etcheverry respondió que es una opinión muy alejada al trabajo que se está haciendo.

"Lo que hay acá es una responsabilidad enorme conjuntamente con los gobiernos departamentales, en este caso con la Intendencia de Montevideo de llevar una solución como respuesta a la demanda de la gente, a la necesidad que tiene y esto implica obras de infraestructura que transforman Montevideo", expresó.

Y añadió: "Todavía no se ha conversado, por ejemplo con las empresas o con la cámara, no sé bien en pos de qué o en qué rol metió esa opinión Ruibal, pero por supuesto está muy alejada de los trabajos que efectivamente se vienen haciendo".

El gobierno junto a las intendencias trabaja en un proyecto con un sistema de ómnibus articulados que involucra corredores en 8 de Octubre y avenida Italia con la posibilidad de un túnel en 18 de Julio para unir Ciudad Vieja con Zonamérica y El Pinar.

Ruibal puso en alerta y entiende que se pone en riesgo que reviente Montevideo; también indicó que el Tren Tram que impulsó no es una buena idea y que provoca que mucha gente se mude y que la capital del país quede despoblada.

La ministra de dijo que en 2026 comenzarán a ejecutarse el plan de inversiones de las obras prioritarias y destacó el plan para el área metropolitana.