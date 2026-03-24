Bergara anunció reducción del déficit de la Intendencia de Montevideo de 60 a 18 millones de dólares

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , presentó este martes los resultados económicos del primer año de gestión al frente de la comuna capitalina y anunció una reducción del déficit de alrededor de 60 millones de de dólares al entorno de los 18 millones de dólares.

Bergara habló de resultados "mucho más favorables" y que el déficit es similar al que estructuralmente tuvo la Intendencia de Montevideo . "Creo que han sido muy buenas noticias", afirmó.

"Consideramos que esta sustantiva mejora coloca un ordenamiento financiero que nos da mucha tranquilidad", dijo Bergara y sostuvo que eso le permitirá afrontar con confianza, compromiso y entusiasmo todas las políticas futuras a llevar adelante y que están incluidas en el presupuesto aprobado por la junta del Departamental.

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Bergara sostuvo que el peso de los salarios de los trabajadores de la IMM se mantiene dentro de los márgenes históricos de 45 a 49% del presupuesto. El hecho de proveer servicios implica el pago de las remuneraciones, justificó.

El intendente explicó que los resultados corresponden a ajustes en la gestión y que además hubo un paquete de medidas de ordenamiento financiero.

Además, defendió el planteo de las cinco propuestas de calle, vereda, saneamiento, limpieza y revitalización de Ciudad Vieja con un pedido de endeudamiento pedido extrapresupuestal. El jefe comunal recordó que todos los candidatos plantearon como necesarias en la campaña electoral y que requieren votos adicionales en la Junta Departamental, porque va más allá del período de gobierno.

Bergara mostró la apertura del gobierno departamental a recibir planteos de ediles y alcaldes para perfeccionar la propuesta. Confió en que los ediles acompañen el paquete de medidas y que no habría problemas porque el nivel de endeudamiento es bajo.