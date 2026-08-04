Ruben Rada fue internado y se recupera de una infección pulmonar

Ruben Rada fue internado días atrás por una infección pulmonar y según supo Subrayado por estás horas está en proceso de recuperación, en buen estado de salud.

El músico y cantautor uruguayo, que cumplió 83 años el 16 de julio, tuvo una neumonía la semana pasada y desde entonces permanece en observación en un centro de salud.

En abril de este año anunció en nota con Subrayado el regreso de la legendaria banda de los años 70 Tótem , y poco después creó un canal de Youtube donde se presenta con distintos músicos y cantantes para hacer presentaciones bajo el título de uno de sus famosos temas: “¿Quién va a cantar?”

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Rada es uno de los artistas con mayor trayectoria de Uruguay, y uno de los más queridos por el público en general y sus colegas en particular.

Hace décadas trascendió fronteras y llevó la música uruguaya a todo el mundo, en especial el candombe y su fusión con otros ritmos como el jazz, el blues, el rock y la murga.