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LEYENDA VIVA DE LA MÚSICA URUGUAYA

Ruben Rada fue internado y se recupera de una infección pulmonar

El músico uruguayo fue internado días atrás por una infección pulmonar y ahora se recupera en un centro de salud.

Ruben Rada en nota con Subrayado, abril de 2026.

Ruben Rada en nota con Subrayado, abril de 2026.

Ruben Rada fue internado días atrás por una infección pulmonar y según supo Subrayado por estás horas está en proceso de recuperación, en buen estado de salud.

El músico y cantautor uruguayo, que cumplió 83 años el 16 de julio, tuvo una neumonía la semana pasada y desde entonces permanece en observación en un centro de salud.

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Rada es uno de los artistas con mayor trayectoria de Uruguay, y uno de los más queridos por el público en general y sus colegas en particular.

Hace décadas trascendió fronteras y llevó la música uruguaya a todo el mundo, en especial el candombe y su fusión con otros ritmos como el jazz, el blues, el rock y la murga.

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