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REDUCCIÓN PROGRESIVA HASTA 2030

Presidente del Sunca anunció un acuerdo con las empresas para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario

Se trata de un preacuerdo que ahora debe ser ratificado por la asamblea general del Sunca. El convenio colectivo a cinco años establece que en el 2030 trabajarán 40 horas semanales sin pérdida de salario, dijo el presidente del Sunca Richard Ferreira.

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El presidente del sindicato de la construcción (Sunca), Richard Ferreira, anunció este martes de mañana que “se llegó a un preacuerdo con las gremiales empresariales” que implica un nuevo convenio colectivo a cinco años en el que se establece la reducción progresiva de la jornada laboral (una hora por año) hasta llegar en el 2030 a trabajar 40 horas semanales. Ahora trabajan 44 horas semanales.

Ferreira dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que este preacuerdo ahora debe ser ratificado por la asamblea general del Sunca para firmar un acuerdo definitivo con la Cámara de la Construcción.

El presidente del Sunca aseguró que la reducción de la jornada laboral será progresiva desde el 2027, “sin la pérdida de salario”.

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“Fue uno de los puntos que más fricción generó, pero es un preacuerdo que alcanza también el aumento del salario real y temas de salud mental, también la ampliación de las políticas sociales para trabajadores y trabajadoras”, dijo Ferreira.

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