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MAL TIEMPO

Advertencia amarilla por tormentas fuertes para una amplia zona del país

La advertencia amarilla va de Artigas hasta Rocha. Se esperan tormentas fuertes, mucha lluvia, viento muy fuerte y ocasional caída de granizo. Los detalles del informe de Meteorología.

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Meteorología actualizó este lunes de tarde su advertencia amarilla por tormentas fuertes para el norte, noreste y este del país, desde Artigas hasta Rocha, (ver mapa). Se actualizará a la hora 17.

“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Lluvias y tormentas. Foto: FocoUy
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