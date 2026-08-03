Meteorología actualizó este lunes de tarde su advertencia amarilla por tormentas fuertes para el norte, noreste y este del país, desde Artigas hasta Rocha, (ver mapa). Se actualizará a la hora 17.
Advertencia amarilla por tormentas fuertes para una amplia zona del país
La advertencia amarilla va de Artigas hasta Rocha. Se esperan tormentas fuertes, mucha lluvia, viento muy fuerte y ocasional caída de granizo. Los detalles del informe de Meteorología.
“El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
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