Está internado por intento de autoeliminación el autor del femicidio ocurrido en una veterinaria de Tres Cruces

Se encuentra internado por intento de autoeliminación el autor del femicidio ocurrido en la noche de este domingo en una veterinaria de Tres Cruces.

La Policía continúa la investigación y analiza las cámaras de videovigilancia para obtener más detalles sobre el asesinato a puñaladas de la mujer de 26 años.

Según la información que maneja la Policía, ambos eran pareja y empleados del comercio.

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Un cliente llegó a la veterinaria ubicada en Duvimioso Terra y Goes en busca de medicación para una de sus mascotas y vio al hombre ensangrentado. Este le pidió que llamara al 911 y cuando la Policía llegó se encontró con la escena y la mujer ya sin vida.

El hombre se quiso quitar la vida antes de que los efectivos llegaran.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación y detuvo al hombre que estaba dentro del local junto al cuerpo.

El hombre está internado y se espera la audiencia judicial para su formalización. El caso está a cargo de la fiscal Mirta Morales.