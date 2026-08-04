RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo policial

Desalojan a varias familias de un edificio en Ciudad Vieja luego de un reclamo del propietario

Entre los desalojados hay ciudadanos uruguayos y cubanos. La Policía montó un operativo dustodia en el lugar.

Foto: Subrayado. Desalojan edificio en Ciudad Vieja; relevan familias que necesitan asistencia.

Foto: Subrayado. Desalojan edificio en Ciudad Vieja; relevan familias que necesitan asistencia.

La Policía custodia el desalojo de un edificio en la mañana de este martes en 25 de Mayo y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, el propietario del inmueble hizo un reclamo por personas que vivían allí y fueron desalojadas por las autoridades.

Varias familias se encuentran en la calle, a la espera de respuesta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que hace un relevamiento de familias que necesitan asistencia. En el lugar se encuentra el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard.

frustrado robo del siglo en ciudad vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalua proceso abreviado
Seguí leyendo

Frustrado "Robo del Siglo" en Ciudad Vieja: extendieron las medidas cautelares y abogado evalúa proceso abreviado

Entre los desalojados hay ciudadanos uruguayos y cubanos. Vivían allí, al menos, 15 familias, según vecinos.

Es una construcción de cinco plantas con varios apartamentos.

"Nos dieron 30 minutos para desalojar nomás. La prórroga era de tres meses", dijo a Subrayado Anthony, uno de los desalojados, quien estaba acompañado de su pareja e hijos. "Hay casi once niños, somos como veinte uruguayos. Y hay extranjeros también. Nosotros pusimos el agua, tratamos de arreglar con la UTE", agregó.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta 18 departamentos
HASTA LA HORA 22.00

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta 18 departamentos
Duelo, memoria y espacios públicos

¿Por qué hay decenas de memoriales frente al Museo Oceanográfico? Una manifestación de afecto se expande por la rambla
ACTUALIZACIÓN

Internan por intento de suicidio al autor del femicidio ocurrido en una veterinaria de Tres Cruces
MAL TIEMPO

Advertencia amarilla por tormentas fuertes para una amplia zona del país
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet mantiene una advertencia amarilla por tormentas fuertes para 15 departamentos

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Desalojan edificio en Ciudad Vieja; relevan familias que necesitan asistencia.
Operativo policial

Desalojan a varias familias de un edificio en Ciudad Vieja luego de un reclamo del propietario
Presidente del Sunca anunció un acuerdo con las empresas para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario video
REDUCCIÓN PROGRESIVA HASTA 2030

Presidente del Sunca anunció un acuerdo con las empresas para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Calle Molinos de raffo

Ómnibus terminó incrustado en dos casas tras chocar con un auto estacionado y perder el control

Dejá tu comentario