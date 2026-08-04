Desalojan a varias familias de un edificio en Ciudad Vieja luego de un reclamo del propietario

Foto: Subrayado. Desalojan edificio en Ciudad Vieja; relevan familias que necesitan asistencia.

La Policía custodia el desalojo de un edificio en la mañana de este martes en 25 de Mayo y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, el propietario del inmueble hizo un reclamo por personas que vivían allí y fueron desalojadas por las autoridades.

Varias familias se encuentran en la calle, a la espera de respuesta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que hace un relevamiento de familias que necesitan asistencia. En el lugar se encuentra el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard.

Entre los desalojados hay ciudadanos uruguayos y cubanos. Vivían allí, al menos, 15 familias, según vecinos. Es una construcción de cinco plantas con varios apartamentos. "Nos dieron 30 minutos para desalojar nomás. La prórroga era de tres meses", dijo a Subrayado Anthony, uno de los desalojados, quien estaba acompañado de su pareja e hijos. "Hay casi once niños, somos como veinte uruguayos. Y hay extranjeros también. Nosotros pusimos el agua, tratamos de arreglar con la UTE", agregó. Noticia en desarrollo.

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