Ruben Rada anunció el regreso de Totem a los escenarios: "Es muy movilizante"

Ruben Rada anunció este lunes el regreso de Totem a los escenarios y contó que ya están avanzando en la conformación del grupo.

En diálogo con Subrayado, explicó que de la formación original hoy quedan cuatro integrantes: Daniel “Lobito” Lagarde, Santiago Ameijenda, Mario “Chichito” Cabral y él. Además, señaló que Cabral ya no está tocando desde hace tiempo.

Rada indicó que están evaluando quiénes se sumarán a la banda y confirmó que su hijo, Matías Rada, será parte del proyecto porque “se necesita una guitarra”. También mencionó que hay otro músico en consideración, aunque evitó dar su nombre hasta tener confirmación.

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“La idea es armar Totem y salir a cantar solamente las canciones de Totem”, dijo. Y agregó: “Cantar esas canciones con Tótem, poniendo el corazón de Totem, es realmente muy movilizante”.

El grupo estaba conformado inicialmente por Ruben Rada, Eduardo Useta, Enrique Rey, Mario “Chichito” Cabral, Roberto Galletti y Daniel “Lobito” Lagarde, quien integró la banda con apenas 19 años.

Totem fue una banda uruguaya de comienzos de la década de 1970, integrada por músicos de amplia trayectoria, varios de ellos exintegrantes de El Kinto. Su propuesta se asocia al candombe-beat, una mezcla de ritmos del candombe con música pop y rock.

En 1975 fue la última vez que se escuchó en escenarios a Totem.