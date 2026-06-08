Ronald Araujo viajó a España para tratarse "una molestia muscular", vuelve este martes

El defensa de la Selección Uruguaya Ronald Araujo viajó a España en las últimas horas para tratarse “una molestia muscular”, según indica el informe sanitario publicado el domingo.

Allí se indica que el jugador de Barcelona recibirá “un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad”.

El comunicado dice que “el cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión”.

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Por esta razón Araujo no estuvo en la despedida de la Selección del fin de semana ni participará del entrenamiento de este lunes en el Complejo Celeste.

El defensa volverá a Montevideo el martes, para viajar con la Selección ese mismo día de noche hacia México.

La Celeste debuta el próximo lunes 15 ante Arabia Saudita a la hora 19 (de Uruguay).

Hace cuatro años, en los días previos al debut de Uruguay en el Mundial, Araujo viajó a Catar en plena recuperación de una intervención quirúrgica por una lesión muscular grave.

No pudo jugar los tres partidos de la fase de grupos y Uruguay quedó eliminado, por lo que no disputó ningún minuto en su primer Mundial.