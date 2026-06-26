Rompían cámaras del Ministerio del Interior en el Cerro y fueron detenidos tras ser vistos en tiempo real

Foto: Subrayado.

Policías observaron en los primeros minutos de este viernes, a través de los monitores del Centro de Comando Unificado, a tres hombres que dañaban cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior en la esquina de Río de Janeiro y Charcas, en el Cerro.

Enseguida, efectivos que patrullaban la zona fueron enviados al lugar y encontraron a los sospechosos mientras rompían los aparatos. Al ver a la Policía, los tres comenzaron a correr.

Los funcionarios lograron detener a dos de ellos. Se trata de un hombre de 32 años, con dos antecedentes penales —uno por ocho delitos de estafa— y siete anotaciones como menor, y de otro de 37 años, con un antecedente por intento de hurto especialmente agravado, según la información policial a la que accedió Subrayado.

El tercer sospechoso logró escapar y permanece prófugo. El procedimiento quedó registrado por cámaras de la Policía. Los detenidos fueron trasladados a la Seccional 24ª y serán puestos a disposición de la Fiscalía.