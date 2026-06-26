Contrabando: dos condenados tras una investigación que comenzó con una persecución en Casabó

Dos hombres fueron condenados en Montevideo y Tacuarembó por delitos vinculados al contrabando. La investigación comenzó en 2025, cuando una camioneta cargada con cigarrillos paraguayos escapó durante una persecución en Casabó.

Dos hombres fueron condenados por contrabando de mercadería en Montevideo y Tacuarembó. La investigación se inició a partir de una persecución en Casabó en 2025 a una camioneta que transportaba gran cantidad de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo. Ese día, los dos ocupantes huyeron.

El operativo fue asumido por investigadores de la zona operacional IV y de Aduanas. Tras realizar un trabajo de inteligencia, finalmente realizaron este miércoles cinco allanamientos que derivaron en la detención de dos personas en Tacuarembó y una en Montevideo, todas vinculadas a la organización.

En Tacuarembó, Aduanas inspeccionó un comercio que tenía bebidas, comestibles y cigarrillos en infracción valuadas en $300 mil. El dueño quedó emplazado, es decir, en libertad pero sujeto a la investigación.

A su vez, se detuvo a un hombre de 47 años con antecedentes penales que fue condenado por asociación para delinquir y receptación.

Mientras tanto, en Montevideo, los investigadores policiales detuvieron a un hombre de 45 años vinculado al contrabando que fue condenado por asociación para delinquir, receptación y tráfico interno de municiones. Cumplirá 18 meses de libertad a prueba. Durante su detención, los policías incautaron cigarrillos, una escopeta, cartuchos y celulares para periciar.

incautadas-cedida-d Foto cedida a Subrayado.

La investigación continúa para dar con los dos hombres que transportaban la mercadería en la camioneta el año pasado y que escaparon durante la persecución.