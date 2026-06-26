RECIBÍ EL NEWSLETTER

Orsi define con sus ministros la reasignación de recursos del presupuesto y el uso de vehículos del Ejército en las calles

El presidente Orsi reúne a su Consejo de Ministros con dos temas centrales: Rendición de Cuentas y el uso de vehículos del Ejército por parte de la Policía en los barrios con más violencia y criminalidad.

Presidente Orsi en el Consejo de Ministros de este viernes 26 de junio. Foto: FocoUy

Presidente Orsi en el Consejo de Ministros de este viernes 26 de junio. Foto: FocoUy

Orsi encabeza otro Consejo de Ministros este jueves. Foto: Foco Uy

Orsi encabeza otro Consejo de Ministros este jueves. Foto: Foco Uy

El presidente Orsi reúne este viernes desde la hora 10 a su Consejo de Ministros para definir dos temas centrales de estos días: la reasignación de recursos presupuestales en la próxima Rendición de Cuentas, y la utilización de vehículos del Ejército por parte de la Policía para patrullar los barrios con mayor índice de criminalidad de Montevideo y el área metropolitana.

El gobierno ya definió tres prioridades para reasignar recursos en la Rendición de Cuentas: pobreza infantil, seguridad y personas que viven en la calle.

Ante los reclamos de los sindicatos de la educación por más presupuesto para la enseñanza pública, el presidente Orsi dijo que se puede analizar, pero que las prioridades para asignar más recursos son las tres ya definidas.

Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Orsi recibió a Lazo y a Negro para definir uso de vehículos militares; este viernes hay Consejo de Ministros

Blindados

Precisamente sobre seguridad, el Consejo de Ministros recibirá este viernes el informe de los ministerios del Interior y de Defensa sobre la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército para el patrullaje policial en los barrios con mayor violencia y homicidios, especialmente en Montevideo y la zona metropolitana.

La decisión fue cuestionada por el ministro de Trabajo Juan Castillo (Partido Comunista), quien dijo públicamente, en el programa Arriba Gente de Canal 10, que “para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa”.

El presidente también le respondió de forma pública en rueda de prensa y dijo que “la decisión está tomada” y que “no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.

Sobre esta base, con diferencias al interior del Poder Ejecutivo, el gobierno definirá la forma jurídica en que utilizará vehículos del Ejército para patrullar las calles, con personal militar en la conducción de esos blindados.

Se piensa en hacer un pase en comisión de los soldados hacia la Policía, y reglamentar qué tarea cumplirán para determinar el alcance de su actuación en tareas de seguridad interna.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
LAVALLEJA

Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave
IMPACTO DE POSIBLE TREGUA

Cardona sobre combustibles: "Estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios"
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS

Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
COMPARTE SU EXPERIENCIA EN REDES

Agustina es adicta al juego, se autoexcluyó del casino y decidió compartir su historia: "Estaba realmente metida"

Te puede interesar

Embajada de Venezuela recibió información de tres uruguayos afectados por terremotos; Cancillería aún no tiene reportes oficiales video
SITUACIÓN DE COMPATRIOTAS

Embajada de Venezuela recibió información de tres uruguayos afectados por terremotos; Cancillería aún no tiene reportes oficiales
Uruguay en una pausa de hidratación. Foto: AFP
SAQUEN LA CALCULADORA

Las chances de Uruguay en el Mundial: si gana clasifica, si empata depende de varios resultados, si pierde queda afuera
Uruguay de azul ante Argelia, cuando Valverde todavía usaba la 15. Ahora, en el Mundial, usa la 8. Foto: oficial de la AUF en redes sociales.
A TODO O NADA EN EL MUNDIAL

Mundial 2026: Uruguay juega hoy con la nueva camiseta de alternativa azul ante España, que va de blanco

Dejá tu comentario