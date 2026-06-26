Orsi define con sus ministros la reasignación de recursos del presupuesto y el uso de vehículos del Ejército en las calles

Presidente Orsi en el Consejo de Ministros de este viernes 26 de junio. Foto: FocoUy

El presidente Orsi reúne este viernes desde la hora 10 a su Consejo de Ministros para definir dos temas centrales de estos días: la reasignación de recursos presupuestales en la próxima Rendición de Cuentas, y la utilización de vehículos del Ejército por parte de la Policía para patrullar los barrios con mayor índice de criminalidad de Montevideo y el área metropolitana.

El gobierno ya definió tres prioridades para reasignar recursos en la Rendición de Cuentas: pobreza infantil, seguridad y personas que viven en la calle.

Ante los reclamos de los sindicatos de la educación por más presupuesto para la enseñanza pública, el presidente Orsi dijo que se puede analizar, pero que las prioridades para asignar más recursos son las tres ya definidas.

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Blindados

Precisamente sobre seguridad, el Consejo de Ministros recibirá este viernes el informe de los ministerios del Interior y de Defensa sobre la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército para el patrullaje policial en los barrios con mayor violencia y homicidios, especialmente en Montevideo y la zona metropolitana.

La decisión fue cuestionada por el ministro de Trabajo Juan Castillo (Partido Comunista), quien dijo públicamente, en el programa Arriba Gente de Canal 10, que “para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa”.

El presidente también le respondió de forma pública en rueda de prensa y dijo que “la decisión está tomada” y que “no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver”.

Sobre esta base, con diferencias al interior del Poder Ejecutivo, el gobierno definirá la forma jurídica en que utilizará vehículos del Ejército para patrullar las calles, con personal militar en la conducción de esos blindados.

Se piensa en hacer un pase en comisión de los soldados hacia la Policía, y reglamentar qué tarea cumplirán para determinar el alcance de su actuación en tareas de seguridad interna.