Gobierno trabaja con "plan concreto de acción" sobre patrulleras oceánicas y en octubre o noviembre habrá anuncio

El gobierno se apresta a concretar la adquisición de una patrullera oceánica tras la rescisión del contrato con Cardama por incumplimientos y la presentación de una garantía considerada falsa.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, indicó que trabajan con "un plan concreto de acción" y estimó que en octubre o noviembre se hará el anuncio público correspondiente sobre la embarcación.

Evitó hablar de Cardama, porque persiste un litigio civil, un arbitraje internacional y denuncias penales del gobierno, a lo que se suma el material remitido por la Comisión Investigadora del Parlamento a la Justicia Penal. "No cabe absolutamente ninguna duda es que la garantía presentada era falsa, una garantía trucha" y la otra garantía no cumplía con los requisitos del contrato, dijo.

Díaz sostuvo que la Justicia determinará si Cardama estaba al tanto de la condición de la garantía, "lo que está claro es que el Estado uruguayo fue estafado", enfatizó. El prosecretario presidencial refirió a un ahorro de 50 a 60 millones de dólares por la rescisión del contrato y que Uruguay busca recuperar los 28 millones pagados al astillero español.

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