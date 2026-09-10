El jurado de MasterChef Uruguay habló sobre los finalistas del certamen: "Pragmática" VS "un pasional"

En la noche de este jueves se define la temporada 2026 de MasterChef Uruguay por Canal 10.

En diálogo con Subrayado, y antes de conocer quién se quedará con el título, los jurados repasaron los momentos más exigentes de la competencia y anticipan cómo evalúan la preparación de los finalistas en esta jornada decisiva.

"Este año tuvimos competencia muy linda", dijo Laurent Lainé y aseguró: "Tuvimos salsas que realmente fueron salsas".

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"Los finalistas son dos personalidades diametralmente diferentes. Es decir, ella es una mujer muy pragmática, muy estructurada. Y él es un pasional, que directamente fue creciendo, creciendo, creciendo y descubrió una nueva vocación", describió Sergio Puglia.

Para Ximena Torres los dos son "muy carismáticos" y "capaz que con distinto timing, mostraron un gran crecimiento en las cocinas y se supermerecen estar esta noche en la final".

El reconocido chef italiano Donato de Santis se suma como cuarto jurado invitado para la gran final. Adelantó los criterios técnicos que aplicará para juzgar los platos definitivos de los dos finalistas, Lucía y Rodrigo, en la noche donde se proclama al ganador del certamen.

"Lo que más me gusta de las finales es el resultado de todos los consejos que recibieron durante toda la temporada de los chefs. Ver los platos que son hermosos, cuidados, con sus detalles, pensados. Pensar que cuando entran los participantes saben algo, pero verlos en esta final, donde realmente volcaron toda esta sabiduría, propia, y la de los chefs, muy contento", expresó el italiano.