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FUE CONDENADO

Rocha: va a la cárcel el hombre que agredió a su expareja y a funcionarios policiales en Castillos

El hombre de 26 años fue condenado por violencia doméstica agravada, atentado agravado y lesiones personales.

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La Justicia condenó con un año de cárcel al hombre de 26 años que agredió a su expareja y a funcionarios policiales en Castillos, Rocha.

La condena incluye también el pago equivalente a doce salarios mínimos a la víctima y es por los delitos de violencia doméstica agravada en reiteración real, atentado agravado y lesiones personales.

Este lunes, la Fiscalía de Rocha ordenó la detención del hombre, que por disposición de fiscal había sido dejado en libertad previamente, con medidas de restricción de acercamiento.

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El hombre, con antecedentes penales, había sido detenido el domingo en la ciudad de Castillos, tras agredir a su expareja en su casa, en presencia de la hija menor de ambos.

En el lugar también agredió a los policías que intervinieron ante el llamado de emergencia, y una vez detenido, ya en la Seccional, volvió a golpear a varios efectivos dentro de la celda.

La fiscal que intervino en el caso dispuso la liberación del hombre y su emplazamiento para presentarse nuevamente el miércoles 15.

Una vez libre, el hombre dejó una prenda de vestir en la puerta de la casa de su expareja, lo que fue considerado por la Policía como una amenaza. El hombre volvió a ser detenido el lunes por la tarde.

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