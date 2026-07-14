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PUERTO DE MONTEVIDEO

Aduana incautó mas de 66.000 perfumes falsificados que estaban en un contenedor; superan los USD 4.000.000

Para corroborar la falsificación, los expertos detectaron que los envases no tenían los hologramas ni las marcas labradas que sí llevan los productos originales.

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Un procedimiento realizado por la Aduana permitió incautar más de 60 mil perfumes que simulaban ser de marcas reconocidas a nivel internacional.

El operativo lo realizaron funcionarios de la división Control de Cargas de Aduanas, tras inspeccionar un contenedor proveniente de China que contenía 769 cajas con perfumes, que imitaban a más de quince marcas reconocidas a nivel mundial.

Más de 66 mil perfumes falsificados fueron incautados. La mercadería está valuada en más de 4.200.000 dólares.

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La empresa que figuraba como receptora de la carga era nueva en plaza. Se había inscripto en marzo de este año y nunca antes había realizado operaciones de comercio exterior, lo que llevó a la inspección.

Para corroborar la falsificación, los expertos detectaron que los envases no tenían los hologramas ni las marcas labradas que sí llevan los productos originales. Además, los perfumes que imitaban a los productos árabes, no provenían de Emiratos Árabes.

La Fiscalía de turno ordenó el bloqueo de toda la carga por presunta infracción a la ley de marcas. Ahora se espera la denuncia formal de los estudios jurídicos que representan a las firmas originales.

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