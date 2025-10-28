Rocha: un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado afuera de su casa; resultó con traumatismo de cráneo

En Rocha, un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado en el exterior de su casa. La Policía tiene identificado al autor.

De acuerdo a la información policial a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Willan Dialutto, el hombre resultó con lesiones en la cabeza y su brazo izquierdo.

Una ambulancia lo trasladó al sanatorio local y le diagnosticaron traumatismo de cráneo. La Policía Científica realizó relevamiento en la casa de la víctima. La Fiscalía dispuso análisis de cámaras y con testigos de la zona, así como forense para el hombre.

