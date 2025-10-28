En Rocha, un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado en el exterior de su casa. La Policía tiene identificado al autor.
Rocha: un hombre de 73 años fue agredido cuando estaba sentado afuera de su casa; resultó con traumatismo de cráneo
La Policía tiene a una persona identificada como autor, pero continúa la investigación, con relevamiento de cámaras así como pericias de Policía Científica en la escena del hecho.
De acuerdo a la información policial a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Willan Dialutto, el hombre resultó con lesiones en la cabeza y su brazo izquierdo.
Una ambulancia lo trasladó al sanatorio local y le diagnosticaron traumatismo de cráneo. La Policía Científica realizó relevamiento en la casa de la víctima. La Fiscalía dispuso análisis de cámaras y con testigos de la zona, así como forense para el hombre.
Seguí leyendo
La estrategia de Rocha para prevenir el picudo rojo: un fondo similar al del covid y "sacrificar palmeras"
Lo más visto
29 DE OCTUBRE
Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN
Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA
Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años
Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
Dejá tu comentario