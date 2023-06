Cuando ella salió vio al carpincho encima de la niña: “Se la saqué de abajo, y en eso que se la sacó vi que le había lastimado las piernas. La carpincha se me viene arriba, me muerde una de las piernas a mi y vuelve hacia la niña. En eso yo la agarro de arriba, del pelaje, la cincho y levanto a la niña en brazos, y en eso vienen vecinos, que fueron los que me ayudaron y lograron sacarla. Sinceramente, si no hubiera sido por ellos no sé qué pasaba”.