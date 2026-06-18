Rocha: llegaron en moto, ingresaron a una casa y le dispararon a una mujer de 51 años; hay un hombre detenido

Un hombre de 36 años fue detenido en Rocha tras dispararle a una mujer de 51 años.

La víctima fue herida de bala en el tórax en la mañana de este jueves, cuando estaba en su casa, en el barrio Lavalleja de Rocha. Un hombre y una mujer llegaron en moto hasta la dirección, descendieron, ingresaron a la vivienda y dispararon, informa el comunicado del Ministerio del Interior.

El hombre fue detenido después del hecho, y es investigado como el autor de los disparos, que tiene antecedentes penales. La mujer implicada está siendo buscada.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial. Fiscalía dispuso relevamiento de la escena y forense para la víctima.

Temas de la nota Rocha