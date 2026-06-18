Un hombre de 36 años fue detenido en Rocha tras dispararle a una mujer de 51 años.
Rocha: llegaron en moto, ingresaron a una casa y le dispararon a una mujer de 51 años; hay un hombre detenido
El detenido tiene 36 años. La Policía busca a una mujer que también está implicada en el hecho que ocurrió en la mañana de este jueves en Rocha.
La víctima fue herida de bala en el tórax en la mañana de este jueves, cuando estaba en su casa, en el barrio Lavalleja de Rocha. Un hombre y una mujer llegaron en moto hasta la dirección, descendieron, ingresaron a la vivienda y dispararon, informa el comunicado del Ministerio del Interior.
El hombre fue detenido después del hecho, y es investigado como el autor de los disparos, que tiene antecedentes penales. La mujer implicada está siendo buscada.
Seguí leyendo
Un cazador murió al caer en un tajamar cerca de Laguna Negra en Rocha
La víctima fue trasladada a un centro asistencial.
Fiscalía dispuso relevamiento de la escena y forense para la víctima.
Temas de la nota
Lo más visto
INVERSIÓN DE 100 MILLONES DE DÓLARES
Junta de Canelones aprobó el "proyecto Giannattasio": los detalles de la construcción en Solymar
Adolescente abatido
"La pistola sería de él, en este barrio hay que andar calzados porque están de vivos", dice padre del abatido en Borro
María de la paz echetto
Abogada de Moisés dice que fallo del Tribunal no se ajusta a la realidad y afirma que no hay riesgo de fuga
PODER JUDICIAL
Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre
ESTAFA
Dejá tu comentario