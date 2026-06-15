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Tenía 60 años

Un cazador murió al caer en un tajamar cerca de Laguna Negra en Rocha

El hombre tenía 60 años. Si bien se encontraba con compañeros, decidió salir a cazar solo en su camioneta y cayó al agua, informó la Policía de Rocha.

Foto: Policía de Rocha.

Foto: Policía de Rocha.

Foto: Policía de Rocha.

Foto: Policía de Rocha.

Un hombre de 60 años murió en la madrugada del domingo al caer a un tajamar cuando se encontraba cazando. Ocurrió cerca de Laguna Negra, en el ingreso por la ruta 16, en Rocha.

Según información policial, la víctima se encontraba en la zona junto a otras personas pero decidió salir a cazar solo, en horas de la noche. Lo hizo en una camioneta que dejó estacionada cerca.

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Foto: Policía de Rocha.

Foto: Policía de Rocha.

En la mañana del domingo, sus compañeros notaron que no regresaba y salieron a buscarlo. Encontraron el vehículo abierto, con toda la documentación en su interior, al lado del tajamar.

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La Policía concurrió al lugar y constató indicios de deslizamiento en la orilla, por lo que convocó a bomberos al lugar.

Los efectivos hallaron en el agua el cuerpo del hombre. Del caso fue informada la Fiscalía, que dispuso algunas actuaciones, entre ellas, el relevamiento de la escena y autopsia.

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