Junta de Canelones aprobó el "proyecto Giannattasio": los detalles de la construcción que se hará en Solymar

La Junta Departamental de Canelones aprobó el "proyecto Giannattasio", que está en discusión hace cinco años en el gobierno departamental, y que prevé la construcción de un complejo de edificios en lomas de Solymar.

Este proyecto tiene una inversión de 100 millones de dólares, y se crearán 1042 viviendas en 21 edificios, además de un parking.

Uno de los arquitectos responsables, Carlos Ponce de León, se refirió a esta aprobación y habló de las características del lugar.

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"Ha sido una muy buena noticia que la Junta finalmente lo pudiera votar y que 27 de los ediles, de 31, votaran afirmativamente la propuesta", dijo.

"El proyecto es un poco disruptivo, en cuanto a la altura. Lo que buscamos fue, junto al arquitecto Carlos Ott, desde el día uno, fue diseñar un proyecto que fuera escalonado, distinto a lo que pedía la norma, que era una altura única, queríamos liberar mucho más suelo e irnos un poco más en altura de lo que permitía la norma, para generar más verde", explicó Ponce de León.

También detalló que las 73 hectáreas fueron divididas en nueve padrones, de los cuales uno es exclusivo para construir un edificio destinado a parking, y los demás para viviendas.

"El proyecto se hará en un período de seis, siete años, calculamos nosotros", dijo.

Para los arquitectos, el proyecto mejorará la zona. "Está muy abandonada hace muchos años, muchas décadas, con restos de construcciones que esperemos que en el futuro cercano ya se puedan comenzar obras de implantación y empezar con las demoliciones que hay que hacer", indicó.

"Es un proyecto que va a ser un antes y un después en la Agencia Nacional de Viviendas, y sobre todo en el Plan Juntos Entre Todos", aseguró.

Los vecinos de la zona ven con buenos ojos el proyecto.

"Desde que soy chico está así, vacío, las estructuras nomás. Es un espacio completamente desaprovechado, se junta mugre, se junta todo. Si fuese solo un espacio verde, todavía, pero tener los esqueletos vacíos es un poco desperdiciar", dijo un joven.

Un vecino dijo que antes vivía gente en el lugar, que "robaban mucho y corrían para ahí".

"De noche se cuelgan en el muro y empiezan a tirar piedras, ladrillos. Si no sale nadie, quiere decir que no hay nadie en la casa", aseguró una mujer.