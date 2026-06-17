Abogada de Moisés Martínez dice que fallo del Tribunal no se ajusta a la realidad y afirma que no hay riesgo de fuga

La abogada de Moisés Martínez, María de la Paz Echetto, cuestionó la decisión del Tribunal de Apelaciones de 1.° turno y afirmó que las valoraciones realizadas por los magistrados no se ajustan a la realidad del caso.

“Se hacen ciertas valoraciones que no consideramos ajustadas a la situación. Se valora la situación, entiende que hubo un incumplimiento contumaz, que él no estaba apegado a las normas, cuando en realidad lo que quedó demostrado es que frente a esos dos incumplimientos, que salió de su domicilio, inmediatamente volvió a su casa”, expresó De la Paz Echetto, en diálogo con Subrayado.

También señaló: “Cuando (Martínez) estuvo internado en el Pasteur no tenía custodia en la puerta, estaba solamente con la tobillera y él se mantuvo en la internación, no aprovechó esa instancia para fugar”.

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La abogada sostuvo que esos elementos demuestran que no existe riesgo de fuga por parte de su defendido.

La defensa espera la resolución del Tribunal respecto de la condena de 12 años impuesta a Martínez.

Este martes Subrayado informó que el Tribunal de Apelaciones de 1º turno resolvió, por mayoría, revocar la decisión de primera instancia que permitía a Martínez cumplir arresto domiciliario total como medida cautelar. En su lugar, dispuso que el hombre de 29 años permanezca en prisión preventiva hasta el 26 de noviembre de 2026, mientras continúa el proceso vinculado a la condena de 12 años de cárcel por el homicidio de su padre.

Al analizar el caso, el tribunal tomó en cuenta tres incumplimientos a las restricciones impuestas por la jueza María Noel Odriozola, señalados por la fiscal Sabrina Flores. Los episodios ocurrieron entre el 27 y el 28 de abril, cuando Martínez salió de su domicilio en distintas ocasiones, entre ellas para buscar a su pareja y para llevarle una llave.