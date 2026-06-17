Una mujer fue estafada bajo la modalidad conocida como "cuento del tío". La víctima entregó 1.500.000 de pesos y 50 mil dólares.
Nuevo caso del "cuento del tío" en Montevideo: una mujer entregó 1.500.000 de pesos y 50.000 dólares a delincuentes
La Policía de la Zona Operacional III está trabajando en el caso para dar con los delincuentes que engañaron a la mujer para llevarse su dinero.
El caso ocurrió en el barrio Atahualpa. Los delincuentes le dijeron a la mujer que el tipo de moneda iba a cambiar, por lo que debía entregar el dinero que tuviera.
Como en otros hechos similares, le indicaron que personal del banco se presentaría en su casa para retirar el dinero y poder cambiarlo.
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Personal policial de la Zona Operacional III está trabajando en el caso, con análisis de cámaras para ubicar a los delincuentes.
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