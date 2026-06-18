Desarticulan red de contrabando de cigarrillos; 23 detenidos y un millón de dólares en mercadería enviada por encomienda

La Policía de Artigas desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de cigarrillos de origen paraguayo con maniobras por casi un millón de dólares. Hay 23 detenidos y cinco personas están requeridas. En total, se realizaron 30 allanamientos: 19 en Artigas, 9 en Montevideo y 2 en Salto, además de una inspección realizada por la Policía Civil de Brasil en Quaraí.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, indicó que el operativo Alquitrán se inició hace 3 meses y detectó maniobras por las cuales personas enviaban cajas de cigarrillos por encomienda en ómnibus de transporte público hacia Montevideo.

La banda ingresaba pequeñas cantidades de mercadería que eran enviadas a diario con destino a la capital del país. La investigación policial trata de determinar cómo entraban los cigarrillos de contrabando a Uruguay.

La organización tenía sede en la ciudad de Quaraí, en Brasil, donde contaba con un depósito para el acopio de los cigarrillos traídos desde Paraguay, que ingresaban a Uruguay para ser enviados a Montevideo.

El operativo contó con la colaboración de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol que realizó tareas de inteligencia en la capital para identificar a las personas que recibían las encomiendas y revendían los cigarrillos.

La investigación detectó que las maniobras se realizaban desde enero de 2025 y fueron enviadas a Montevideo un total de 675 cajas de cigarrillos por más de 39 millones de pesos, casi un millón de dólares.