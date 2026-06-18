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OPERATIVO ALQUITRÁN

Desarticulan red de contrabando de cigarrillos; 23 detenidos y un millón de dólares en mercadería enviada por encomienda

La investigación detectó que las maniobras se realizaban desde enero de 2025 y fueron enviadas a Montevideo un total de 675 cajas de cigarrillos. Se realizaron 30 allanamientos: 19 en Artigas, 9 en Montevideo y 2 en Salto.

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La Policía de Artigas desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de cigarrillos de origen paraguayo con maniobras por casi un millón de dólares. Hay 23 detenidos y cinco personas están requeridas. En total, se realizaron 30 allanamientos: 19 en Artigas, 9 en Montevideo y 2 en Salto, además de una inspección realizada por la Policía Civil de Brasil en Quaraí.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, indicó que el operativo Alquitrán se inició hace 3 meses y detectó maniobras por las cuales personas enviaban cajas de cigarrillos por encomienda en ómnibus de transporte público hacia Montevideo.

La banda ingresaba pequeñas cantidades de mercadería que eran enviadas a diario con destino a la capital del país. La investigación policial trata de determinar cómo entraban los cigarrillos de contrabando a Uruguay.

La organización tenía sede en la ciudad de Quaraí, en Brasil, donde contaba con un depósito para el acopio de los cigarrillos traídos desde Paraguay, que ingresaban a Uruguay para ser enviados a Montevideo.

El operativo contó con la colaboración de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol que realizó tareas de inteligencia en la capital para identificar a las personas que recibían las encomiendas y revendían los cigarrillos.

La investigación detectó que las maniobras se realizaban desde enero de 2025 y fueron enviadas a Montevideo un total de 675 cajas de cigarrillos por más de 39 millones de pesos, casi un millón de dólares.

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