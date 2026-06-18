La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) resolvió en asamblea un paro la próxima semana, con movilización a Torre Ejecutiva. Resta definir la fecha.
Sindicato docente de Secundaria realiza un paro la semana próxima en Montevideo con movilización
La fecha del paro y la movilización hacia Torre Ejecutiva no fue definida aún. Esta semana hubo paros zonales y uno general este jueves.
El sindicato realizó el miércoles el tercer día de paro zonal en Montevideo, con afectación en los liceos del centro y norte de la capital. El lunes y el martes el paro se realizó en los liceos del oeste y del este del departamento. Este jueves fue en todos los liceos de Montevideo.
El sindicato cuestiona el anuncio del gobierno de no incrementar el gasto global del presupuesto nacional, y reclama más recursos para la educación de manera de alcanzar el 6% del producto interno bruto (PIB) más 1% para investigación.
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