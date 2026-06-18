Sindicato docente de Secundaria realiza un paro la semana próxima en Montevideo con movilización

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) resolvió en asamblea un paro la próxima semana, con movilización a Torre Ejecutiva. Resta definir la fecha.

El sindicato realizó el miércoles el tercer día de paro zonal en Montevideo, con afectación en los liceos del centro y norte de la capital. El lunes y el martes el paro se realizó en los liceos del oeste y del este del departamento. Este jueves fue en todos los liceos de Montevideo.