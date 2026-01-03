En la madrugada del sábado un vehículo, que funciona como taxi, y que estaba estacionado en Avenida Roosevelt, en Punta del este, fue hurtado por un hombre de 26 años.
Robó un taxi en Maldonado, huyó, dañó barrera de peaje y terminó en una cuneta en La floresta
El hombre de 26 años poseedor de un antecedente penal fue detenido luego de un operativo llevado adelante por distintos equipos policiales y con seguimiento a través de cámaras de videovigilancia.
Esta situación fue alertada al servicio 911 y enseguida se comenzó un operativo policial que incluyó cierre departamental, participación del Centro de Comando Unificado y móviles policiales de distintas reparticiones.
En el seguimiento se pudo ver que cuando el conductor realizó varias maniobras imprudentes, circuló a alta velocidad, pasó por el peaje Solís, atravesó el puesto y dañó una barrera que se encontraba baja.
Luego, al llegar a La floresta perdió el dominio del vehículo en un camino de tierra y terminó en una cuneta.
El autor del hurto tenía un antecedente penal.
