RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Robó un taxi en Maldonado, huyó, dañó barrera de peaje y terminó en una cuneta en La floresta

El hombre de 26 años poseedor de un antecedente penal fue detenido luego de un operativo llevado adelante por distintos equipos policiales y con seguimiento a través de cámaras de videovigilancia.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 10.53.42

En la madrugada del sábado un vehículo, que funciona como taxi, y que estaba estacionado en Avenida Roosevelt, en Punta del este, fue hurtado por un hombre de 26 años.

Esta situación fue alertada al servicio 911 y enseguida se comenzó un operativo policial que incluyó cierre departamental, participación del Centro de Comando Unificado y móviles policiales de distintas reparticiones.

En el seguimiento se pudo ver que cuando el conductor realizó varias maniobras imprudentes, circuló a alta velocidad, pasó por el peaje Solís, atravesó el puesto y dañó una barrera que se encontraba baja.

policia caminera implementara drones con el objetivo de fiscalizar, prevenir y controlar el transito
Seguí leyendo

Policía Caminera implementará drones con el objetivo de fiscalizar, prevenir y controlar el tránsito

Luego, al llegar a La floresta perdió el dominio del vehículo en un camino de tierra y terminó en una cuneta.

El autor del hurto tenía un antecedente penal.

Temas de la nota

Lo más visto

El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
ÚLTIMO MOMENTO

Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
ROCHA

Un niño está grave tras caer en una piscina en La Paloma; fue trasladado de urgencia hacia Maldonado

Te puede interesar

Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy
relaciones internacionales

Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"
Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder
Internacionales

Trump dice que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder
Uruguay rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela
venezuela

Uruguay rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Dejá tu comentario