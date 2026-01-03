Robó un taxi en Maldonado, huyó, dañó barrera de peaje y terminó en una cuneta en La floresta

En la madrugada del sábado un vehículo, que funciona como taxi, y que estaba estacionado en Avenida Roosevelt, en Punta del este, fue hurtado por un hombre de 26 años.

Esta situación fue alertada al servicio 911 y enseguida se comenzó un operativo policial que incluyó cierre departamental, participación del Centro de Comando Unificado y móviles policiales de distintas reparticiones.

En el seguimiento se pudo ver que cuando el conductor realizó varias maniobras imprudentes, circuló a alta velocidad, pasó por el peaje Solís, atravesó el puesto y dañó una barrera que se encontraba baja.

Seguí leyendo Policía Caminera implementará drones con el objetivo de fiscalizar, prevenir y controlar el tránsito

Luego, al llegar a La floresta perdió el dominio del vehículo en un camino de tierra y terminó en una cuneta.

El autor del hurto tenía un antecedente penal.