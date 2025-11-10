Un robo piraña se registró este lunes de mañana en una farmacia ubicada en bulevar Artigas y Ana Monterroso de Lavalleja, en la zona de Tres Cruces.
Robo piraña en zona de Tres Cruces: delincuentes ingresaron a una farmacia y se llevaron 80 perfumes
El comercio posee seguro y el propietario realizó la denuncia, pero quiso continuar trabajando y no permitió que personal de Policía Científica realizara el relevamiento de la escena, según se informó.
De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, dos desconocidos llegaron en una moto al lugar, ingresaron al comercio y si bien no exhibieron armas de fuego, se llevaron unos 80 perfumes.
Los delincuentes fugaron por bulevar Artigas hacia la rambla. La farmacia posee seguro y el propietario realizó la denuncia, pero quiso continuar trabajando y no permitió que personal de Policía Científica realizara el relevamiento de la escena, según se indicó.
Imputaron con prisión preventiva a los cuatro delincuentes que robaron una joyería en Las Piedras
El caso es trabajado por Investigaciones de la Zona Operacional 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Dejá tu comentario