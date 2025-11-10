RECIBÍ EL NEWSLETTER
BVAR. ARTIGAS Y ANA MONTERROSO

Robo piraña en zona de Tres Cruces: delincuentes ingresaron a una farmacia y se llevaron 80 perfumes

El comercio posee seguro y el propietario realizó la denuncia, pero quiso continuar trabajando y no permitió que personal de Policía Científica realizara el relevamiento de la escena, según se informó.

policia-patrullero-movil-policial

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, dos desconocidos llegaron en una moto al lugar, ingresaron al comercio y si bien no exhibieron armas de fuego, se llevaron unos 80 perfumes.

Los delincuentes fugaron por bulevar Artigas hacia la rambla. La farmacia posee seguro y el propietario realizó la denuncia, pero quiso continuar trabajando y no permitió que personal de Policía Científica realizara el relevamiento de la escena, según se indicó.

El caso es trabajado por Investigaciones de la Zona Operacional 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo.

