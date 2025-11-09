Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Hospital de Clínicas y el sindicato analiza medidas

Foto: FocoUy

Una enfermera fue víctima de “una brutal agresión física y verbal” en el Hospital de Clínicas, informó la División de Enfermería del centro asistencial.

La División de Enfermería repudió el hecho y llamó a favorecer el diálogo y no la violencia. Desde el sindicato del Hospital de Clínicas también repudiaron la violencia contra la trabajadora y este lunes se reunirán con autoridades de la institución; aseguran que los hechos de violencia se acrecentaron.

“Manifestamos nuestra solidaridad con la compañera agredida y nuestra profunda preocupación por la creciente inseguridad y hostilidad que enfrentan las y los trabajadores al brindar atención, tanto por factores sociales como por condiciones institucionales. Exigimos a las autoridades competentes que tomen medidas concretas para garantizar la seguridad laboral y el respeto hacia quienes sostenemos cotidianamente la atención en salud pública”, indicaron desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

El asunto será tratado en la Mesa Representativa del sindicato, así como en la Asamblea General, para evaluar medidas colectivas. “Estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”.

