RECIBÍ EL NEWSLETTER
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Hospital de Clínicas y el sindicato analiza medidas

“Estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”, expresó la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

Una enfermera fue víctima de “una brutal agresión física y verbal” en el Hospital de Clínicas, informó la División de Enfermería del centro asistencial.

La División de Enfermería repudió el hecho y llamó a favorecer el diálogo y no la violencia. Desde el sindicato del Hospital de Clínicas también repudiaron la violencia contra la trabajadora y este lunes se reunirán con autoridades de la institución; aseguran que los hechos de violencia se acrecentaron.

“Manifestamos nuestra solidaridad con la compañera agredida y nuestra profunda preocupación por la creciente inseguridad y hostilidad que enfrentan las y los trabajadores al brindar atención, tanto por factores sociales como por condiciones institucionales. Exigimos a las autoridades competentes que tomen medidas concretas para garantizar la seguridad laboral y el respeto hacia quienes sostenemos cotidianamente la atención en salud pública”, indicaron desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

por casos de violencia y reclamo por presupuesto: sindicatos de profesores y maestros paran y se movilizan este lunes
Seguí leyendo

Por casos de violencia y reclamo por presupuesto: sindicatos de profesores y maestros paran y se movilizan este lunes

El asunto será tratado en la Mesa Representativa del sindicato, así como en la Asamblea General, para evaluar medidas colectivas. “Estos hechos no deben, bajo ningún concepto, naturalizarse ni ser tolerados”.

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"

Te puede interesar

Defensor y Nacional disputan la fecha 15. Foto: Foco UY
TORNEO CLAUSURA

Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
Foto: FOCO UY
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor

Dejá tu comentario