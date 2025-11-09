La mañana de este domingo tendremos un comienzo de jornada fresco con nubes dispersas, observándose nieblas y neblinas aisladas, indica el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros.
Temperatura entre los 28ºC y los 34ºC durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para esta y las próximas jornadas
Las noches permanecerán frescas este domingo, lunes y martes, con temperaturas mínimas de 8ºC para el lunes.
La tarde continuará cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
En tanto el lunes comienza fresco nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.
Un sábado con buena presencia de sol y un domingo con máximas que llegarán a los 30ºC en el norte y litoral
La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso, con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.
Para el martes tendremos una mañana fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y sureste.
En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con aumento de nubosidad hacia la noche sobre la frontera norte, generando ligera inestabilidad.
Temperatura para el domingo 9:
La máxima para el norte es de 30ºC y la mínima de 14ºC.
La máxima para el sur es de 28ºC y la mínima de 14ºC.
La máxima para el este es de 26ºC y la mínima de 14ºC.
La máxima para el oeste es de 30ºC y la mínima de 14ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 25ºC y la mínima de 16ºC.
Temperatura para el lunes 10:
La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 8ºC.
La máxima para el sur es de 30ºC y la mínima de 8ºC.
La máxima para el este es de 28ºC y la mínima de 8ºC.
La máxima para el oeste es de 32ºC y la mínima de 8ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 26ºC y la mínima de 10ºC.
Temperatura para el martes 11:
La máxima para el norte es de 34ºC y la mínima de 12ºC.
La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 14ºC.
La máxima para el este es de 30ºC y la mínima de 12ºC.
La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 14ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 15ºC.
Dejá tu comentario