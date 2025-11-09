Temperatura entre los 28ºC y los 34ºC durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para esta y las próximas jornadas

La mañana de este domingo tendremos un comienzo de jornada fresco con nubes dispersas, observándose nieblas y neblinas aisladas, indica el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros .

La tarde continuará cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

En tanto el lunes comienza fresco nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso, con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Para el martes tendremos una mañana fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y sureste.

En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con aumento de nubosidad hacia la noche sobre la frontera norte, generando ligera inestabilidad.

Temperatura para el domingo 9:

La máxima para el norte es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 26ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 25ºC y la mínima de 16ºC.

Temperatura para el lunes 10:

La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el sur es de 30ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el este es de 28ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el oeste es de 32ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 26ºC y la mínima de 10ºC.

Temperatura para el martes 11:

La máxima para el norte es de 34ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 30ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 15ºC.