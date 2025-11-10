RECIBÍ EL NEWSLETTER
cerro de montevideo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó

La joven estuvo una semana internada grave y murió. “Lo único que quiero es que se haga justicia por mí y por mí hija", dijo su pareja.

movilización-en-el-cerro-martin-abreu

Familiares, amigos y vecinos de Naomi, una joven que murió al huir de una rapiña, piden justicia y realizaron una manifestación en el Cerro de Montevideo este domingo.

“Ella se iba a trabajar a las 12:00 del mediodía y en San Fuentes la persiguieron para robarle la moto, forcejearon con ella, la empujaron hasta intentar sacarle la llave de la moto, y ella quiso rebasar, perdió la estabilidad, y tuvo un accidente”, sostuvo Noelia, cuñada de Naomi.

El intento de rapiña y posterior siniestro ocurrió el 17 de octubre. Una semana después, tras estar grave en CTI, Naomi falleció.

Imagen de archivo. 
Operativos en el Cerro: hubo allanamiento nocturno y Fiscalía explicó por qué no se violó la Constitución

“Lo único que quiero es que se haga justicia por mí y por mí hija. Esto no puede seguir pasando. Hoy pasó con mi señora, pero con cuántas personas está pasando lo mismo”, dijo Emiliano, la pareja de Naomi y padre de la bebé de un año y medio que tenían en común.

“Hay cámaras, hay todo, y no se mueven, está todo quieto. Queremos justicia”, reclamó Noelia.

“Tenemos videos, tenemos todo de lo que pasó, entregamos todo y hasta ahora nada”, sostuvo Emiliano.

cerro de montevideo

