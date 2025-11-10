Comienzo de semana agradable, con ascenso de temperatura, pero hay pronóstico de lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana muy agradable, con ascenso de temperatura hacia la tarde. Pero vuelven las lluvias y tormentas.
Nubel Cisneros prevé un inicio de semana muy agradable, con ascenso de temperatura hacia la tarde. Pero vuelven las lluvias y tormentas. Mirá cuándo y por dónde.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca, con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
El martes tendremos una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el suroeste y litoral.
El miércoles comienza inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura. La tarde seguirá cálida con nubosidad variable, permaneciendo inestable en las primeras horas la zona noreste.
Lunes 10
Zona Norte: máxima 32º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitano: máxima 28º y mínima 15º
Martes 11
Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º
Zona Metropolitano: máxima 28º y mínima 16º
Miércoles 12
Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitano: máxima 28º y mínima 16º
