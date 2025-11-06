RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR EL PLAZO DE 120 DÍAS

Imputaron con prisión preventiva a los cuatro delincuentes que robaron una joyería en Las Piedras

El robo piraña ocurrió el 4 de noviembre en el centro de la ciudad. Fueron detenidos en el barrio Cofrisa tras una persecución policial.

robo-piraña-joyeria-las-piedras-avda-artigas

Fueron imputados este jueves los cuatro individuos que participaron de un robo piraña a una joyería en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que uno de ellos fue imputado por dos delitos de rapiña especialmente agravado; el segundo por violación de domicilio, rapiña especialmente agravado, receptación, tráfico de armas, porte y tenencia de armas en lugares públicos como reincidente.

El tercero fue imputado por una rapiña especialmente agravada y violación de domicilio y el cuarto delincuente por rapiña y violación de domicilio.

la saque barata: el relato de olga, fue embestida por un omnibus, termino abajo del vehiculo y sobrevivio
Seguí leyendo

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió

Los cuatro deberán cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días.

El caso

El robo piraña se registró en la tarde del martes 4 de noviembre en la joyería ubicada en el centro de la ciudad.

Al local de avenida Artigas y Pilar Cabrera llegaron cuatro delincuentes en dos motos, se bajaron dos con cascos y guantes, patearon y rompieron la puerta de vidrio para ingresar.

Cuando los delincuentes salieron del comercio, un policía de particular que estaba enfrente a la joyería efectuó un disparo y las personas que circulaban por el lugar intentaron quitarle los bolsos a los ladrones.

Tras una persecución, los cuatro delincuentes fueron detenidos en el barrio Corfrisa y se incautó las dos motos y se recuperó los objetos robados.

Pese a los momentos de tensión vividos en pleno centro de la ciudad, el robo no dejó personas heridas. Al ver que el atraco era inminente la propietaria del lugar se refugió en el baño. Este es el segundo robo sufrido por la joyería. Semanas atrás, un delincuente ingresó armado y robó mercadería.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Paro de maestros en escuelas públicas de Montevideo este jueves por agresión a niños, madres y docentes
FLORIDA

Coro con más de 20 adultos mayores se accidentó en escenario que se derrumbó cuando se presentaban
AVANZA EL JUICIO

Diego García puede enfrentar condena de seis a 15 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal"
sigue la investigación por lavado de activos

Imputaron al Betito Suárez por posesión de drogas y vuelve a la cárcel con preventiva por 180 días

Te puede interesar

Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

A pedido de Lustemberg, Danza durante su mandato renuncia a sus actividades privadas y se dedica a ASSE
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Danza: "He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional (...) dedicarme de lleno a la función"
Jutep resolvió que no existe incompatibilidad de Danza como presidente de ASSE y cargos en mutualistas
CON VOTOS DEL FA

Jutep resolvió que no existe incompatibilidad de Danza como presidente de ASSE y cargos en mutualistas

Dejá tu comentario