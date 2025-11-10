RECIBÍ EL NEWSLETTER
Para Negro es "fundamental" fortalecer la Policía comunitaria en el Presupuesto para abordar violencia en escuelas

"Es la Policía comunitaria seguramente el vaso comunicador entre la comunidad educativa, las problemáticas que pueda tener, con la Policía", indicó el ministro.

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este lunes del egreso de agentes de Policía. Allí, se refirió a la situación de violencia en escuelas y el rol de la cartera, con énfasis en la necesidad de fortalecer la Policía comunitaria.

"Es fundamental la comunicación entre la comunidad educativa y la Policía. Para eso, es necesario un fortalecimiento como estamos estructurando en el Presupuesto y va a estar a partir del 1 de enero en práctica, que es el fortalecimiento de la Policía comunitaria", indicó Negro.

"Es la Policía comunitaria seguramente el vaso comunicador entre la comunidad educativa, las problemáticas que pueda tener, con la Policía. Este flujo informativo es el que permite anticipar los problemas y estar presentes aún antes de que estos ocurran, que es lo ideal", agregó.

Un hincha de Nacional detenido, un policía herido y daños en autos de los alrededores del Franzini

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a representantes del sindicato de maestros de Montevideo ( Ademu) en el marco de la movilización que se realiza frente a Torre Ejecutiva, durante el tercer día de paro.

La secretaria general del sindicato, Paola López, sostuvo que el compromisos del Ministerio del Interior para el caso puntual de la zona de la Escuela 123 son de "mayor patrullaje, presencia en territorio continua y darle prioridad a ese centro, en lo que tiene que ver con el plan de convivencia y seguridad ciudadana, para que esa comunidad en concreto, no solo la 123 y la 55, pueda funcionar en marcos de comunidad y convivencia".

