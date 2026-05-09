Un hombre de 44 años cometió un raid delictivo robando farmacias en los barrios Paso Molino y La Teja desde agosto del año pasado hasta hace tres días, el 6 de mayo.
A prisión un delincuente que cometió 12 robos a farmacias en Paso Molino y La Teja
El delincuente de 44 años fue enviado a la cárcel por 7 años y 3 meses.
Lo hizo, al menos, 12 veces según la investigación policial de los efectivos de la Zona IV e incluso en diciembre llegó a robar dos farmacias el mismo día.
Siempre entraba caminando, a cara descubierta, amenazaba con un cuchillo, robaba plata de la caja y se iba caminando.
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Los investigadores estaban tras sus pasos hace semanas pero el delincuente era escurridizo. Este viernes de mañana lograron detenerlo en el barrio Tres Ombúes.
La Justicia lo condenó por un delito continuado de rapiña especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa y dos delitos de hurto. Fue a prisión por 7 años y 3 meses.
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