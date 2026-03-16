Robo piraña en una farmacia del Buceo: delincuentes rompieron una vidriera y se llevaron perfumes

Tres delincuentes cometieron un robo piraña en una farmacia ubicada en Avenida Italia y Solano López, en el Buceo , sobre las 21:00 horas de este domingo.

Los autores llegaron en dos motos. Uno de ellos se quedó afuera vigilando, mientras que los otros dos ingresaron al local con un cubo de una empresa de delivery.

Los ladrones rompieron la vidriera del comercio y comenzaron a guardar la mayor cantidad de perfumes posible. No hubo amenazas ni agresiones al personal del local.

Seguí leyendo Delincuentes robaron cerca de 50 perfumes importados por unos 300.000 pesos en una farmacia

Al momento de escapar, varios perfumes quedaron tirados en la calle porque el cubo se les cayó cuando intentaban subir nuevamente a la moto.

Los tres delincuentes fugaron en dirección a Villa Española y quedaron registrados en cámaras de la zona. El caso es investigado por efectivos de la Zona 2.