Dos delincuentes ingresaron con cascos, guantes y una mochila de delivery a una farmacia ubicada en la avenida 18 de Julio esquina Tacuarembó y se robaron 200.000 pesos en perfumes.
Robo piraña en una farmacia de 18 de Julio: delincuentes se llevaron unos $200.000 en perfumes
Los delincuentes ingresaron a la farmacia sobre las 20:20 horas de este sábado, con cascos y guantes.
No mostraron armas y al ingresar se dirigieron directamente a las vitrinas de perfumes, rompieron los vidrios y en poco más de un minuto se llevaron la mercadería -roban los perfumes más caros y dejan los más baratos-.
El robo se produjo sobre las 20:20 de este sábado, rompieron la puerta de ingreso y la vitrina. No hubo heridos.
Belvedere: rapiñeros robaron a repartidores; les llevaron casi 40.000 pesos
ampliación de pericias
