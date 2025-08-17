RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO HUBO HERIDOS

Robo piraña en una farmacia de 18 de Julio: delincuentes se llevaron unos $200.000 en perfumes

Los delincuentes ingresaron a la farmacia sobre las 20:20 horas de este sábado, con cascos y guantes.

robo-piraña-farmacia-18-y-tacuarembó

Dos delincuentes ingresaron con cascos, guantes y una mochila de delivery a una farmacia ubicada en la avenida 18 de Julio esquina Tacuarembó y se robaron 200.000 pesos en perfumes.

No mostraron armas y al ingresar se dirigieron directamente a las vitrinas de perfumes, rompieron los vidrios y en poco más de un minuto se llevaron la mercadería -roban los perfumes más caros y dejan los más baratos-.

El robo se produjo sobre las 20:20 de este sábado, rompieron la puerta de ingreso y la vitrina. No hubo heridos.

