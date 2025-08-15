RECIBÍ EL NEWSLETTER
Delincuentes rapiñaron a repartidores en Belvedere: les llevaron casi $ 40.000

Antes de cometer la rapiña en Belvedere, los delincuentes habían intentado rapiñar otro camión de reparto en Nuevo París pero no pudieron. Dispararon en ambas escenas.

Foto: Subrayado. La escena de Nuevo París. Disparo contra el parabrisas del camión.

Foto: Subrayado. Escena de Belvedere, donde los delincuentes sí se llevaron el botín.

Dos delincuentes armados cometieron una rapiña y un intento de rapiña en pocos minutos en Belvedere y Nuevo París –Montevideo– en la mañana de este viernes.

El primero de los casos ocurrió en Fray Generoso Pérez esquina Emancipación. Los rapiñeros se acercaron a un camión de reparto y tras amenazarlos con armas de fuego, les exigieron la recaudación.

El conductor del camión entregó $ 29.700 y el acompañante, $ 9.000, señalaron fuentes policiales a Subrayado. Si bien no hirieron a nadie, los agresores efectuaron un disparo al aire en su huida.

Foto: Subrayado. Puntas de Valdez, San José.
En la escena no quedó ningún casquillo por lo que, según estiman los investigadores, usaron revólver. En esa arma, la vaina queda en el tambor y no deja evidencia.

Foto: Subrayado. Escena de Belvedere, donde los delincuentes sí se llevaron el botín.

Minutos antes en Nuevo París.

Según confirmó la Policía, los dos rapiñeros venían de cometer un intento de rapiña, minutos antes en Nuevo París. A tres kilómetros de distancia.

En Yugoeslavia esquina General Hornos abordaron otro camión de reparto. También dispararon una vez pero no lograron llevarse el botín.

Un trabajador resultó con lesiones leves, debido a que los vidrios del parabrisas astillado tras el disparo, le generaron algunos cortes, añadieron fuentes. Los repartidores siguieron camino unas cuadras hacia la intersección con la calle Santa Lucía, donde detuvieron el vehículo (foto principal).

La investigación de ambos delitos está a cargo de los detectives de la Zona Operacional I que, por estas horas, buscan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes y seguir sus recorridos.

