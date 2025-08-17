RECIBÍ EL NEWSLETTER

"No corresponde haberlo insultado": exasesor de la ANII pidió disculpas por insultos al canciller Lubetkin

Salomón Vilensky remarcó su postura sobre la oficina de la ANII en Jerusalén, que considera "un serio retroceso para Uruguay".

Salomón Vilensky, el asesor que renunció a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), pidió disculpas por las expresiones utilizadas para referirse al canciller de la República, Mario Lubetkin.

“Quiero dejar constancia de que las palabras que utilicé al referirme al Canciller Lubetkin no fueron las correctas”, dijo en comunicación con Subrayado.

En una nota que brindó este sábado, Vilensky fue duro al referirse al canciller: "¿Viste cuando te dicen judío de mierda?, bueno no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él es sí un judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa".

asesor de anii en israel renuncio y disparo contra lubetkin: el es si un judio de mierda
Asesor de ANII en Israel renunció y disparó contra Lubetkin: "él es sí un judío de mierda"

“No corresponde haberlo insultado ni haber utilizado expresiones ofensivas, y por ello presento mis disculpas”, señaló este domingo.

Los descargos de Vilensky ocurrieron luego de que el gobierno anunció “impasse” de acuerdo con la Universidad de Jerusalén sobre oficina de la ANII.

Respecto a esto, mantiene su postura “con firmeza”. “Considero que esta decisión constituye un serio retroceso para Uruguay y para quienes trabajamos durante años en la creación de este puente académico y tecnológico. La oficina no representaba un negocio ni un beneficio económico personal, sino una oportunidad para estudiantes y emprendedores uruguayos de acceder a formación, acompañamiento y desarrollo de startups. Lamento profundamente la decisión adoptada y sus consecuencias para la relación entre Uruguay e Israel, pero reitero: las expresiones personales que utilicé no fueron apropiadas”, dijo.

