Comité Israelita cuestiona "agravios" tras expresiones de Vilensky y pide se retome acuerdo con Universidad de Jerusalén

El Comité Israelita emitió un comunicado luego de que el exasesor de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Salomón Vilensky, expresara agravios respecto al canciller de la República, Mario Lubetkin.

“Los agravios, incitaciones al odio y descalificaciones personales solo contribuyen a potenciar a los enemigos de la convivencia democrática”, señaló el Comité Israelita.

Desde la comunidad reiteraron que esperan que se termine “el congelamiento” en el acuerdo entre la ANII y la Universidad de Jerusalén luego de que “se generen rápidamente las condiciones políticas necesarias” para esto.

Además, remarcaron la importancia del diálogo y de “trabajar en consensos”, y “mantiene y reitera “su vocación de diálogo con el gobierno uruguayo. En la coincidencia o en la diferencia siempre hemos encontrado con el señor presidente de la República, Yamandú Orsi, y con el canciller, Mario Lubetkin, ámbitos propicios para el diálogo respetuoso y sincero”.

