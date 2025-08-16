Asesor de ANII en Israel renunció y disparó contra Lubetkin: "él es sí un judío de mierda"

Salomón Vilesky presentó su renuncia irrevocable como asesor en la oficina de innovación de Uruguay en Israel tras la suspensión de Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ) del acuerdo de cooperación con la Universidad de Jerusalén y la oficina de la institución uruguaya en esa ciudad.

El canciller Mario Lubetkin dijo que la suspensión de la oficina es a raíz del conflicto en Gaza . “Es un tema que ANII tiene que resolver, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo, por la situación que se está dando en Medio Oriente”, sostuvo.

La Embajada de Israel emitió un comunicado en el que “lamenta la decisión de ‘congelar’ el acuerdo de cooperación” y considera “desafortunado” que se suspenda .

En diálogo con Subrayado, Vilensky cuestionó la medida, las formas de comunicación y criticó duramente al canciller Mario Lubetkin.

"Ni siquiera tuvieron la hombría para decirnos de frente (...) vamos a cerrar" dijo el referente en innovación y agregó que luego de comunicarse con el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, "yo decidí que así yo eso no puedo, no puedo, ni quiero seguir. Es algo que me parece muy ridículo, todo está basado en politiquería barata".

Sobre el trabajo de su oficina comentó que "no tiene nada que ver con política, o sea lo que queríamos hacer es algo económicamente que le sirva Uruguay, que le sirva al país. Traer start up, traer cursos de innovación, hacer cursos entre universidades, no se iba a hablar de política".

Vilesky fue duro al referirse al canciller Mario Lubetkin "con su soberbia y su mostrar de que no es judío, cuando es judío, le cae pesado y le cae fuerte tener algo con Israel. Lo que me parece terrible, porque seguramente cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentraciones, él iba a estar conmigo en el mismo vagón".

Agregó que "¿viste cuando te dicen judío de mierda?, bueno no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él si es judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa".

Vilesky comentó que no entiende la designación de Lubetkin como canciller y agregó "¿viste cuando en la época del Holocausto había algunos judíos que eran capos en el campo de concentración (...) que eran judíos que mantenían a los judíos y los cuidaban para que no hicieran problemas y los mandaban a las cámaras de gas? Este tipo me parece que si estuviese viviendo en esa época, hubiese sido un buen capo".