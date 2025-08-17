Ancap resolvió interrumpir la producción en la refinería de La Teja debido a que no se está bombeando crudo desde la boya petrolera de José Ignacio, donde trabajan desde el 3 de agosto en la reparación. Importa producto refinado para distribuir.
Ancap interrumpe producción en refinería de La Teja por rotura en boya de José Ignacio; garantiza suministro
El ente importa producto refinado mientras se realizan las tareas paralelas para la reparación de la boya, informó Ancap.
"El suministro a la población está asegurado mediante inventarios e importación de producto refinado", sostuvo el ente en un comunicado este domingo.
"El pasado 3 de agosto, la detección de una leve fuga de petróleo en la boya durante las maniobras de inicio de bombeo, impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de ANCAP realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas", señala el comunicado. "Finalmente, la zona a reparar fue localizada en el PLEM (PipeLine End Manifold, por sus siglas en inglés), que es una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta. Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad. El tiempo que lleven los trabajos está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM se encuentra a 20 metros de profundidad", agrega.
Ancap confirmó que rastros de hidrocarburo "no están relacionados" con pérdida de la Boya Petrolera, en José Ignacio
La importación de producto refinado se mantendrá hasta que se termine de reparar la boya.
Además, el ente remarcó que las trazas de petróleo que se encontraron en playas del este no se deben a esta situación.
