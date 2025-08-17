RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

Tacuarembó: camión con zorra despistó y volcó en la ruta 5; la ruta estuvo obstruida hasta la tarde del domingo

Se desconocen las causas por las que el camionero perdió el dominio. El siniestro fue a la altura del kilómetro 351.

siniestro-camión-tacuarembó-caminera

El conductor de un camión resultó con lesiones leves luego de volcar con su vehículo a la altura del kilómetro 351 de la ruta 5 en Tacuarembó.

El siniestro de tránsito ocurrió por causas que aún se desconocen, pero generó que el camión despistara, perdiera el dominio y volcara sobre la vía de circulación.

Allí, además del vehículo, se visualizan mobiliarios y electrodomésticos que cargaba el mismo.

Imagen de archivo. 
Seguí leyendo

Siniestro de tránsito en ruta 1: un camión embistió a un peatón que murió en el lugar

La ruta permaneció obstruida desde las 10:45, hora en la que ocurrió el siniestro, aproximadamente, hasta pasadas las 17:00 horas del domingo.

Temas de la nota

Lo más visto

Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
CINCO DELINCUENTES

Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
relaciones internacionales

Asesor de ANII en Israel renunció y disparó contra Lubetkin: "él es sí un judío de mierda"
NO HUBO HERIDOS

Robo piraña en una farmacia de 18 de Julio: delincuentes se llevaron unos $200.000 en perfumes
TACUAREMBÓ

Tacuarembó: camión con zorra despistó y volcó en la ruta 5; la ruta estuvo obstruida hasta la tarde del domingo
Policiales

Quién era el exjuez que fue asesinado y cuyos restos fueron encontrados incinerados en un auto

Te puede interesar

Ancap interrumpe producción en refinería de La Teja por rotura en boya de José Ignacio; garantiza suministro
TRABAJAN EN LA REPARACIÓN

Ancap interrumpe producción en refinería de La Teja por rotura en boya de José Ignacio; garantiza suministro
Comité Israelita cuestiona agravios tras expresiones de Vilensky y pide se retome acuerdo con Universidad de Jerusalén
COMUNICADO DEL COMITÉ ISRAELITA

Comité Israelita cuestiona "agravios" tras expresiones de Vilensky y pide se retome acuerdo con Universidad de Jerusalén
No corresponde haberlo insultado: exasesor de la ANII pidió disculpas por insultos al canciller Lubetkin
Política

"No corresponde haberlo insultado": exasesor de la ANII pidió disculpas por insultos al canciller Lubetkin

Dejá tu comentario