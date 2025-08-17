Hombre de 47 años y joven de 25 murieron en un siniestro de tránsito en la ruta 93 de Maldonado

Un conductor que circulaba por la ruta 93, en Maldonado, perdió el dominio del auto que manejaba y despistó hacia la banquina.

En el lugar, murió tanto el conductor, de 47 años, como su acompañante, una joven de 25 años.

El siniestro ocurrió sobre las 23:55 de este sábado, a la altura del kilómetro 104. Las causas aún no fueron determinadas.

